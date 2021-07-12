Об этом во время брифинга сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко.

Пока группы функционируют на базе отделений территориальных центров социального обслуживания граждан в Корабельном, Заводском и Центральном районах.

Каждую из групп посещают 10-15 горожан ежедневно. У нас только начинает «становиться на ноги» Центр реабилитации для лиц с инвалидностью 18+, поэтому сейчас услуги предоставляем в терцентрах. Получаем многочисленные звонки благодарности от родителей, у которых наконец-то появилась возможность заниматься своими делами, — рассказал Сергей Василенко.

Также во время брифинга Сергей Василенко напомнил об услугах, которые предоставляет департамент.

сюжет ТРК Сатурн