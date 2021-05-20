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В Николаеве открыт сезон речных перевозок

vodnij transportfoto miska rada - В Николаеве открыт сезон речных перевозок
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С 19 мая в Николаеве открыт сезон речных пассажирских перевозок по маршруту «Каботажный Мол — Малая Корениха». Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

С понедельника по пятницу катер курсирует три раза в день: в 6:00, 9:00 и 18:00. В субботу и воскресенье в 9:30 и 18:30. Стоимость проезда составляет 25 грн.

Перевозки обеспечивает ООО «СК «Артильмарин».

Напомним, что 12 мая исполком утвердил Порядок предоставления компенсационных выплат за льготный проезд граждан на водном транспорте.

Кто имеет право на льготный проезд:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним лица;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категории 1;
  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые относятся к категории 2;
  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью до 18 лет;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);
  • дети из многодетной семьи;
  • ветераны военной службы;
  • ветераны органов внутренних дел;
  • ветераны Национальной полиции;
  • ветераны налоговой милиции;
  • ветераны государственной пожарной охраны;
  • ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • ветераны службы гражданской защиты;
  • ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • члены семей погибших (умерших) в АТО / ООС и Революции Достоинства;
  • пенсионеры по возрасту.
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Алина Сидорова

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