

Николаевцев и гостей города приглашают на фотовыставку, главными героями которой станут дети с синдромом Дауна. Открытие пройдет в субботу, 19 июня, в 9:00 в академическом художественном русском драматическом театре.

Летний дворик ждет! «Солнечные дети» — именно так называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность. В Николаеве проживает много семей, которые воспитывают таких детей, но они часто незнакомы друг с другом. Чтобы познакомить детей и их родителей, заявить о них и сломать сложившиеся в обществе стереотипы, руководителю областного благотворительного фонда «Доброта и доверие» Валентине Ткаченко пришла идея провести уникальную фотовыставку. Ее главными героями как раз и станут дети с синдромом Дауна, — отмечают организаторы.