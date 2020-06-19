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В Николаеве открывают выставку о «солнечных» детях

В Николаеве открывают выставку о «солнечных» детях
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Николаевцев и гостей города приглашают на фотовыставку, главными героями которой станут дети с синдромом Дауна. Открытие пройдет в субботу, 19 июня, в 9:00 в академическом художественном русском драматическом театре.

Летний дворик ждет! «Солнечные дети» — именно так называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность. В Николаеве проживает много семей, которые воспитывают таких детей, но они часто незнакомы друг с другом. Чтобы познакомить детей и их родителей, заявить о них и сломать сложившиеся в обществе стереотипы, руководителю областного благотворительного фонда «Доброта и доверие» Валентине Ткаченко пришла идея провести уникальную фотовыставку. Ее главными героями как раз и станут дети с синдромом Дауна, — отмечают организаторы.
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Алина Сидорова

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