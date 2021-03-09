

Сегодня, 9 марта, в нашем государстве отмечают двести седьмой годовщину со дня великого украинского — Тараса Шевченко. Торжественные мероприятия по этому случаю состоялись и в Николаеве. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского головы.

Горожане по традиции собрались возле памятника Великому Кобзарю. В них приняли участие мэр Александр Сенкевич, его заместитель Анатолий Петров, секретарь городского совета Дмитрий Фалько, руководство области, неравнодушные николаевцы.

Тарас Шевченко известен как несгибаемый борец за государственную независимость и политическую самостоятельность Украины, за полное освобождение украинского народа от национального и социального угнетения. Именно он завещал нам любить свой народ, развивать свою культуру. Его система ценностных ориентаций для украинского народа оказалась актуальной и в наши дни. Тарас Григорьевич Шевченко — наш вечный современник, великий наставник и пророк. Он говорит о наших современные острые проблемы, советует, подсказывает, учит, — сказал диктор.

Чтобы почтить гения украинского народа, юные николаевцы зачитали его стихи. После этого участники мероприятия возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.