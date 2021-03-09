Сегодня Вторник, 9 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Двор на миллион: в САД рассказали о находчивом жителе Николаевщины, укравшем плиты водоотвода с киевской трассы

Двор на миллион: в САД рассказали о находчивом жителе Николаевщины, укравшем плиты водоотвода с киевской трассы

В Николаеве сеть АЗС «STATUS» осуществляла деятельность без соответствующих лицензий

В Николаеве сеть АЗС «STATUS» осуществляла деятельность без соответствующих лицензий

Тарас Шевченко — мировой рекордсмен по количеству установленных ему памятников

Тарас Шевченко — мировой рекордсмен по количеству установленных ему памятников

МИД Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток

МИД Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
0


Сегодня, 9 марта, в нашем государстве отмечают двести седьмой годовщину со дня великого украинского — Тараса Шевченко. Торжественные мероприятия по этому случаю состоялись и в Николаеве. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского головы.

Горожане по традиции собрались возле памятника Великому Кобзарю. В них приняли участие мэр Александр Сенкевич, его заместитель Анатолий Петров, секретарь городского совета Дмитрий Фалько, руководство области, неравнодушные николаевцы.

Тарас Шевченко известен как несгибаемый борец за государственную независимость и политическую самостоятельность Украины, за полное освобождение украинского народа от национального и социального угнетения. Именно он завещал нам любить свой народ, развивать свою культуру. Его система ценностных ориентаций для украинского народа оказалась актуальной и в наши дни. Тарас Григорьевич Шевченко — наш вечный современник, великий наставник и пророк. Он говорит о наших современные острые проблемы, советует, подсказывает, учит, — сказал диктор.

Чтобы почтить гения украинского народа, юные николаевцы зачитали его стихи. После этого участники мероприятия возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

IMG 0369 - В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
IMG 0371 - В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
IMG 0413 - В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
IMG 0486 - В Николаеве отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине почти 3,5 тысячи граждан задекларировали свои доходы за первые два месяца 2021 года
Next post МИД Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров