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В Николаеве отметили День Соборности Украины

В Николаеве отметили День Соборности Украины
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Сегодня в Николаеве отметили День Соборности Украины. По случаю праздника несколько десятков николаевцев, несмотря на погоду, собрались в парке, возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость Украины, передаёт ТРК Сатурн.

Праздник День Соборности Украины — это один из знаковых праздников украинского государства. Ежегодно он отмечается 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

сюжет ТРК Сатурн

Праздник символизирует единство украинских земель. Как правило, в этот день много николаевцев собираются у памятника Тарасу Шевченко, чтобы засвидетельствовать свою сплоченность в стремлении жить в единой независимой Украине и вспомнить тех, кто погиб в борьбе за это.

Сегодня в парке, возле памятника  Кобзарю, традиционно звучал гимн Украины, но из-за карантина было не многолюдно. Несколько десятков николаевцев, в частности представителей местной власти, возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память великого борца за свободу Украины, а также тех, кто самоотверженно отстаивал идею ее самостоятельности.

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Людмила Александрова

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