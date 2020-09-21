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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве пенсионер вместо 130 000 гривен получил сувенирные купюры

В Николаеве пенсионер вместо 130 000 гривен получил сувенирные купюры

В Николаеве пенсионер вместо 130 000 гривен получил сувенирные купюры
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В Николаеве пенсионер стал жертвой «денежной реформы».
Потерпевший обратился в полицию Центрального района. Мужчина рассказал, что ему домой позвонила якобы сотрудница банка. Она сообщила о том, что, к мужчине придут представители финучреждения и обменяют старые купюры на новые. Мужчина отдал незнакомкам 130 000 грн, а взамен получил сувенирные купюры. О том, что деньги ненастоящие, пенсионер увидел уже, когда мошенницы ушли.

Как владельцам банковских карт не стать жертвами мошенников и что делать, если деньги исчезли?

Обращаем внимание граждан на то, что денежная реформа в государстве не проводится, никакой обмен старых купюр на новые не осуществляется!

Следователи Центрального отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас полицейские устанавливают личности аферисток.

Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет

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Алина Сидорова

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