Городские власти намерены модернизировать систему водоснабжения в Николаеве. Об этом заместитель городского головы — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев сообщил во время эфира на одном из телеканалов, передает пресс-служба городского совета.
Он напомнил, что сейчас Николаев плодотворно сотрудничает с Европейским инвестиционным банком. КП «Николаевводоканал» активно заменяет коллекторы, которые уже давно исчерпали свой ресурс.
Сергей Коренев сообщил, что сотрудничество с этим финансовым учреждением будет продолжено. Во время второго этапа планируют модернизировать систему водоснабжения, в частности инфраструктуру по очистке питьевой воды.
По его словам, условия открытия кредитной линии ЕИБ очень выгодные.
Открытие кредитной линии должны согласовать Министерство финансов, Министерство развития общин и территорий Украины и Николаевский городской совет.
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