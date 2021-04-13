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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве планируют модернизировать систему очистки воды

В Николаеве планируют модернизировать систему очистки воды

2020 06 12 voda - В Николаеве планируют модернизировать систему очистки воды
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Городские власти намерены модернизировать систему водоснабжения в Николаеве. Об этом заместитель городского головы — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев сообщил во время эфира на одном из телеканалов, передает пресс-служба городского совета.

Он напомнил, что сейчас Николаев плодотворно сотрудничает с Европейским инвестиционным банком. КП «Николаевводоканал» активно заменяет коллекторы, которые уже давно исчерпали свой ресурс.

Сергей Коренев сообщил, что сотрудничество с этим финансовым учреждением будет продолжено. Во время второго этапа планируют модернизировать систему водоснабжения, в частности инфраструктуру по очистке питьевой воды.

По его словам, условия открытия кредитной линии ЕИБ очень выгодные.

Ставка ЕИБ привязана к EURIBOR. На сегодняшний день это около 0,25% годовых. Более того, мы сможем получить 8-летний льготный период возвращения тела кредита, — сказал вице-мер. — Львиная доля кредитных средств, это около 80%, будет направлена на сооружения, которые очищают питьевую воду. Они расположены у реки Днепр и в Николаеве.

Открытие кредитной линии должны согласовать Министерство финансов, Министерство развития общин и территорий Украины и Николаевский городской совет.

Без этих средств поддерживать инфраструктуру на надлежащем состоянии очень сложно, — констатировал Сергей Коренев.
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Алина Сидорова

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