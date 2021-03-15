Сегодня Понедельник, 15 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Николаевские школьники срочно возвращаются на дистанционное обучение, из которого сразу уйдут на каникулы

Николаевские школьники срочно возвращаются на дистанционное обучение, из которого сразу уйдут на каникулы

Николаевская область пока остается в «оранжевой» зоне карантина

Николаевская область пока остается в «оранжевой» зоне карантина

Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля

Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля

«Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова

«Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве почтили память добровольцев

В Николаеве почтили память добровольцев

В Николаеве почтили память добровольцев
0

14 марта, в Николаеве состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня украинского добровольца.

Чтобы отдать дань уважения нашим защитникам, николаевцы утром собрались у мемориального комплекса «Струны памяти». Там состоялся митинг с участием первого заместителя городского головы Виталия Лукова, вицемера Дмитрия Лазарева, руководства нашей области, военнослужащих, родных Героев, неравнодушных горожан.

dobrovolci 2 1024x684 - В Николаеве почтили память добровольцев

Мероприятие началось с гимна Украины в исполнении военного оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Участники митинга почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

После этого торжества состоялись в Николаевском академическом художественном драматическом русском театре. Собрание поздравил депутат городского совета Андрей Янтарь, который очень хорошо знаком с украинским добровольным движением. Ведь его сын Денис в 2014 году по зову сердца пошел защищать украинский народ. В рамках мероприятия защитникам вручили награды.

dobrovolci 4 1024x684 - В Николаеве почтили память добровольцев

Добровольческое движение в Украине имеет многолетнюю историю. Особую силу он получил в 2014 году, когда украинцы начали объединяться для защиты нашего государства. Украинские добровольные подразделения насчитывали тысячи неравнодушных людей. Они стали надежным щитом Родины и показали примеры настоящего мужества и героизма.

Источник: отдел информационного обеспечения департамента городского головы

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В съемной квартире в центре Николаева убили женщину - полиция расследует обстоятельства
Next post «Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство