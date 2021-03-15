14 марта, в Николаеве состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня украинского добровольца.

Чтобы отдать дань уважения нашим защитникам, николаевцы утром собрались у мемориального комплекса «Струны памяти». Там состоялся митинг с участием первого заместителя городского головы Виталия Лукова, вицемера Дмитрия Лазарева, руководства нашей области, военнослужащих, родных Героев, неравнодушных горожан.

Мероприятие началось с гимна Украины в исполнении военного оркестра 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Участники митинга почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

После этого торжества состоялись в Николаевском академическом художественном драматическом русском театре. Собрание поздравил депутат городского совета Андрей Янтарь, который очень хорошо знаком с украинским добровольным движением. Ведь его сын Денис в 2014 году по зову сердца пошел защищать украинский народ. В рамках мероприятия защитникам вручили награды.

Добровольческое движение в Украине имеет многолетнюю историю. Особую силу он получил в 2014 году, когда украинцы начали объединяться для защиты нашего государства. Украинские добровольные подразделения насчитывали тысячи неравнодушных людей. Они стали надежным щитом Родины и показали примеры настоящего мужества и героизма.

Источник: отдел информационного обеспечения департамента городского головы