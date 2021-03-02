Сегодня Вторник, 2 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Как псевдоэкологи судили и рядили про 9 миллиардов

Как псевдоэкологи судили и рядили про 9 миллиардов

Президент вакцинировался от COVID-19 на Донбассе вместе с военными

Президент вакцинировался от COVID-19 на Донбассе вместе с военными

Олимпийский чемпион Абраменко завоевал серебро на Кубке Европы по фристайлу

Олимпийский чемпион Абраменко завоевал серебро на Кубке Европы по фристайлу

В Николаеве почтили память военнослужащих, погибших за Украину в 2021 году

В Николаеве почтили память военнослужащих, погибших за Украину в 2021 году

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве почтили память военнослужащих, погибших за Украину в 2021 году

В Николаеве почтили память военнослужащих, погибших за Украину в 2021 году

В Николаеве почтили память военнослужащих, погибших за Украину в 2021 году
0

1 марта в Николаеве почтили память украинских военнослужащих, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства с начала 2021 года.

В течение января-февраля Украина потеряла 14 мужественных защитников, среди них и жители Николаевщины. Чтобы отдать должное бойцам, у мемориального комплекса «Струны памяти» собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, волонтеры, общественные активисты, представители городской власти — заместители городского головы Дмитрий Лазарев и Анатолий Петров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров.

Мероприятие организовали ветераны АТО вместе с воинами Николаевского гарнизона.

В прошлом году не было и месяца без погибших, и из-за карантина мы не могли собраться, — говорит Илья Шполянский, председатель ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО». — Очень бы хотелось, чтобы в этом году такого печального повода у нас и не было. К сожалению, за январь-февраль 2021 года погибли 14 военнослужащих, среди которых и наши земляки. Это сознательная агрессия со стороны российских захватчиков, поскольку почти половина — жертвы снайперских выстрелов.

Участники скорбного митинга вспомнили на имя каждого из погибших, а затем вместе спели Гимн Украины.

Отдел информационного обеспечения городского совета

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве состоялся чемпионат по Workout "Кубок мэра"
Next post Олимпийский чемпион Абраменко завоевал серебро на Кубке Европы по фристайлу

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров