1 марта в Николаеве почтили память украинских военнослужащих, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства с начала 2021 года.
В течение января-февраля Украина потеряла 14 мужественных защитников, среди них и жители Николаевщины. Чтобы отдать должное бойцам, у мемориального комплекса «Струны памяти» собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, волонтеры, общественные активисты, представители городской власти — заместители городского головы Дмитрий Лазарев и Анатолий Петров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров.
Мероприятие организовали ветераны АТО вместе с воинами Николаевского гарнизона.
Участники скорбного митинга вспомнили на имя каждого из погибших, а затем вместе спели Гимн Украины.
Отдел информационного обеспечения городского совета
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