1 марта в Николаеве почтили память украинских военнослужащих, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства с начала 2021 года.

В течение января-февраля Украина потеряла 14 мужественных защитников, среди них и жители Николаевщины. Чтобы отдать должное бойцам, у мемориального комплекса «Струны памяти» собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, волонтеры, общественные активисты, представители городской власти — заместители городского головы Дмитрий Лазарев и Анатолий Петров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров.

Мероприятие организовали ветераны АТО вместе с воинами Николаевского гарнизона.

В прошлом году не было и месяца без погибших, и из-за карантина мы не могли собраться, — говорит Илья Шполянский, председатель ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО». — Очень бы хотелось, чтобы в этом году такого печального повода у нас и не было. К сожалению, за январь-февраль 2021 года погибли 14 военнослужащих, среди которых и наши земляки. Это сознательная агрессия со стороны российских захватчиков, поскольку почти половина — жертвы снайперских выстрелов.

Участники скорбного митинга вспомнили на имя каждого из погибших, а затем вместе спели Гимн Украины.

Отдел информационного обеспечения городского совета