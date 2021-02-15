Сегодня, 15 февраля, в Николаеве состоялось мероприятие по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, организованное областным союзом воинов-интернационалистов и запаса.

Руководитель союза Юрий Соловей отметил: такое мероприятие происходит ежегодно. Чтобы почтить участников боевых действий на территории других государств, николаевцы традиционно собираются в парке Победы, где установлен памятный знак воинам-интернационалистам.

По его словам, в этом году из-за карантин торжества не столь масштабны, как обычно. В частности, пришлось отказаться от традиционного шествия.

Друзья! Ежегодно 15 февраля мы собираемся на этом месте, чтобы помянуть наших погибших братьев, вспомнить нашу боевую юность, Этот день для нас как глоток свежего воздуха. Поэтому пока у нас будут силы, мы 15 февраля будем собираться здесь. Хочу пожелать вам спокойной жизни и здоровья, — сказал Юрий Соловей.

Память погибших участников боевых действий на территории других государств почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.