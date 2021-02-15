Сегодня, 15 февраля, в Николаеве состоялось мероприятие по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, организованное областным союзом воинов-интернационалистов и запаса.
Руководитель союза Юрий Соловей отметил: такое мероприятие происходит ежегодно. Чтобы почтить участников боевых действий на территории других государств, николаевцы традиционно собираются в парке Победы, где установлен памятный знак воинам-интернационалистам.
По его словам, в этом году из-за карантин торжества не столь масштабны, как обычно. В частности, пришлось отказаться от традиционного шествия.
Память погибших участников боевых действий на территории других государств почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
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