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В Николаеве почтили память защитников Донецкого аэропорта — знаменитых «киборгов»

В Николаеве почтили память защитников Донецкого аэропорта — знаменитых «киборгов»
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В четверг, 21 января, в Николаеве прошли чествования в память погибших защитников Донецкого аэропорта. В этот день, 20 января 2015 года, украинское войско понесло тяжелые потери. Во время боев за Донецкий аэропорт погибли 48 украинских защитников, среди которых двое военнослужащих Николаевской 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов у памятника на территории 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, которая, собственно и принимала непосредственное участие в защите Донецкого аэропорта в течение 2014-2015 годов.

Также военнослужащие и другие участники мероприятия почтили минутой молчания погибших защитников у мемориального комплекса «Струны памяти», который расположен возле здания Николаевской ОГА. Здесь, кроме военных и сослуживцев, присутствовали также представители местной власти и волонтеры.

Также в городе провели поминальную панихиду по погибшим воинам в Кафедральном соборе ПЦУ Касперовской Божьей Матери.

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Людмила Александрова

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