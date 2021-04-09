Сегодня, 9 апреля, в Николаеве состоялись мероприятия к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу узникам концлагеря «Шталаг-364».

У стен лагеря «Шталаг-364» с октября 1941 года начались массовые расстрелы мирных жителей Николаевской области. Централизованная система фашистских концлагерей предназначалась для физического уничтожения целых народов, в первую очередь, славянских, тотального истребления евреев, цыган, беспощадной эксплуатации заключенных в качестве рабочей силы. Кроме адских условий содержания, каждый понедельник и пятницу в лагерь приезжала машина, вывозила пленных из камеры смертников якобы для перевода в другой лагерь. Но на самом деле их вывозили на пустырь за лагерем, где у заранее вырытой канавы беспощадно расстреливали. В целом количество погибших составило 30 000 военнопленных и мирных жителей.