22 июня — День памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году началась немецко-советская война в рамках боевых действий Второй мировой. В ней, по разным оценкам, только в Украине погибло от 8 до 10 миллионов человек, а это каждый пятый украинец. Более 5 млн погибших были гражданскими, из них более 1,5 миллиона — жертвы Холокоста. 17 ноября 2000 года Указом Президента Украины 22 июня признано официальным Днем ​​памяти.

В 80-ю годовщину с начала немецко-советской войны в Николаеве возле памятника Героям Ольшанцам было многолюдно. На протяжении всего дня сюда приходили неравнодушные николаевцы, активисты и воины — нынешние защитники Украины.

Утром к вечному огню цветы возложили секретарь городского совета Дмитрий Фалько и заместители председателя облгосадминистрации Игорь Кузьмин и Юрий Гранатуров. Павших в боях почтили минутой молчания.