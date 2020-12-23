Сегодня, 23 декабря, примерно в 7:50 в Николаеве по ул. Чкалова, у пересечения с ул. Садовой, водитель трамвая совершил наезд на мужчину, который находился на трамвайных путях.

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

На место события прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Как выяснилось, ноги гражданина зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая и поместив человека на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи.

видео ГУ ГСЧС Николаевской области

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются полицейскими.

По материалам ГУ НП и ГУ ГСЧС Николаевской области