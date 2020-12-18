Сегодня Пятница, 18 декабря, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Варваровский мост в Николаеве так не приняли в госсобственность

Варваровский мост в Николаеве так не приняли в госсобственность

Секретарем Николаевского горсовета стал Дмитрий Фалько

Секретарем Николаевского горсовета стал Дмитрий Фалько

«Феерия зимних праздников»: в Николаеве открылась новогодне-рождественская выставка

«Феерия зимних праздников»: в Николаеве открылась новогодне-рождественская выставка

В Николаеве появится еще один сквер

В Николаеве появится еще один сквер

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве появится еще один сквер

В Николаеве появится еще один сквер

В Николаеве появится еще один сквер
0

Вскоре территория парка «Спортивный» (между проспектом Центральным, центральным городским стадионом и улицей Генерала Карпенко), приобретет кардинально новый вид.

Возле СК «Надежда» обустроили новый сквер

По проекту общественного бюджета «Athletik Park» на территории будущего сквера начали демонтаж старого покрытия, корчевание пней, мешающие работам, разбирать разрушенные конструкции и бетонные плиты.

У СК «Надежда» появился новый фасад

Самые интересные и масштабные изменения впереди. Подрядчик работает быстро, в тесном сотрудничестве с технадзором департамента ЖКХ, чтобы горожане как можно скорее получить еще один комфортный и современный уголок для активного отдыха на свежем воздухе.

источник

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В городской больнице №1 обустраивают дополнительные места для больных с Covid-19
Next post «Феерия зимних праздников»: в Николаеве открылась новогодне-рождественская выставка

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»