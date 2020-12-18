Вскоре территория парка «Спортивный» (между проспектом Центральным, центральным городским стадионом и улицей Генерала Карпенко), приобретет кардинально новый вид.

Возле СК «Надежда» обустроили новый сквер

По проекту общественного бюджета «Athletik Park» на территории будущего сквера начали демонтаж старого покрытия, корчевание пней, мешающие работам, разбирать разрушенные конструкции и бетонные плиты.

У СК «Надежда» появился новый фасад

Самые интересные и масштабные изменения впереди. Подрядчик работает быстро, в тесном сотрудничестве с технадзором департамента ЖКХ, чтобы горожане как можно скорее получить еще один комфортный и современный уголок для активного отдыха на свежем воздухе.

источник