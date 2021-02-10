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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме “ваш родственник попал в беду”

В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме «ваш родственник попал в беду»

В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме «ваш родственник попал в беду»
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Николаевские оперативники уголовного розыска задержали мошенника, который обманул пожилую женщину под предлогом «спасения дочери».

Он позвонил домой к 83-летней жительнице Ингульского района. Представившись адвокатом, сообщил, что ее дочь попала в ДТП и на лечение срочно необходимы деньки, которые женщина должна передать его помощнику. Чтобы «спасти» дочь, пенсионерка передала 18 000 гривен молодому человеку, который вскоре после разговора пришел в ее квартиру. И уже потом женщина заподозрила, что стала жертвой мошенников, о чем сообщила в полицию.

В течение часа оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили и задержали мошенника. Им оказался 20-летний житель Запорожской области, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Во время личного обыска полицейские изъяли у него 18 000 гривен, принадлежащих 83-летней потерпевшей.

Также в Николаеве разоблачили таксиста, который стал участником подобной мошеннической схемы.

Накануне в полицию обратилась 85-летняя жительница Заводского района и рассказала, что отдала мошеннику деньги. Утром ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником полиции, сообщил, что сын ее подруги стал виновником ДТП, а для того чтобы молодого человека не посадили, нужно заплатить деньги.

Поверив позвонившему, женщина согласилась, и по указанию собеседника сбросила из окна пакет с 18 тысячами гривен и 100 долларами. Затем мошенники позвонили еще раз, и сообщили, что денег недостаточно, и необходимо передать еще.

Оперативники установили, человека, который забрал деньги в первом и втором случае — им оказался водитель такси, которому, без подробностей, заказали забрать деньги, которые он должен был перечислить на указанный «заказчиком» счет.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность водителя такси к мошеннической схеме и других ее участников.

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Алина Сидорова

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