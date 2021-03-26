В четверг, 25 марта, жительница Николаева обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный, пока она отвлеклась на товар, через окошко торгового киоска вытащил ее сумку и убежал.

Грабителя в течение часа разыскали оперативные сотрудники отделения полиции №2 Николаевского районного управления. Преступник был с сумкой потерпевшей. Имущество заявительницы полицейские изъяли и вернули владелице. Ранее судимого за имущественные преступления 42-летнего мужчину следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас по согласованию с местной прокуратурой задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.