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В Николаеве показали, как хранятся овощи для школ и детских садов

img 7969 - В Николаеве показали, как хранятся овощи для школ и детских садов
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Сегодня, 28 мая, директор КОП по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев вместе с представителями СМИ посетил фермерское хозяйство «Владам», которое поставляет продукты в городские школы и детские сады.

Виктор Васильев рассказал, что сейчас лук, капуста, морковь, свекла закупается у «Владама». Вся овощная продукция хранится в оборудованном помещении. Он вместе с руководством предприятия предложил представителям СМИ осмотреть хранилища, чтобы увидеть продукты, которые ежедневно отправляется к заказчику.

img 8044 1024x684 - В Николаеве показали, как хранятся овощи для школ и детских садов
фото: сайт Николаевского городского совета

По словам владельца фермерского хозяйства Адама Мельника, они занимаются хранением и поставкой овощей в магазины и супермаркеты. Более того, «Владам» самостоятельно выращивает, перерабатывает овощи и на каждом этапе у предприятие способно контролировать качество.

img 8021 1024x684 - В Николаеве показали, как хранятся овощи для школ и детских садов
фото: сайт Николаевского городского совета

Как сказал директор хозяйства Сергей Синюк, на территории овощной базы созданы условия для длительного хранения продуктов. В частности, они находятся в помещении с температурой воздуха + 1 градус по Цельсию. Сергей Синюк рассказал о том, что происходит с овощами на пути от камер хранения к клиенту.

Продукты вывозятся из хранилища. Они засыпаются в бункер линии переработки. Далее за процессом стоит инспекционная линия, где отсеивается земля, нестандартная продукция. Затем идет линия, где калибруют по размеру, качеству. А уже дальше стоит дополнительная инспекционная линия и участок фасовки. После фасовки наши сотрудники могут выборочно проверить качество упакованной продукции, — рассказал директор фермерского хозяйства.

На данный момент «Владам» не единственный поставщик овощей для школ и детсадов. По словам Виктора Васильева, картофель закупают у одесского предприятия.

Что касается информации, обнародованной в сети Интернет по несоответствующего качества некоторой овощной продукции в школах, то Виктор Васильев не исключает влияния человеческого фактора.

Я издал распоряжение о проверке наших 130 объектов. Уже 70% объектов проверено, — сообщил руководитель КОП. — В течение недели завозится до 2-3 т продуктов. В ходе проверки обнаружили 5 кг свеклы, которые нужно было заменить. Мы это сделали. Есть вопросы к заведующим производством некоторых объектов из-за несоблюдения правил хранения продукции. Мы стараемся продукцию быстро переделывать. Из-за карантина количество детей, посещающих школы и детсады, уменьшилась, поэтому на складах остается продукция. Однако не на всех объектах есть холодильные камеры.

по информации пресс-службы Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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