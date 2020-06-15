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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве более полугода продолжается 56-я сессия горсовета, 1000 “земельных” вопросов и программы по бездомным животным так и не рассмотрели

В Николаеве более полугода продолжается 56-я сессия горсовета, 1000 «земельных» вопросов и программы по бездомным животным так и не рассмотрели

В Николаеве более полугода продолжается 56-я сессия горсовета, 1000 «земельных» вопросов и программы по бездомным животным так и не рассмотрели
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После почти трехмесячного перерыва депутаты городского совета собрались на очередное пленарное заседание 56-й «земельной» сессии. Работать начали с энтузиазмом, стараясь охватить невозможное. В повестке дня были вопросы, касающиеся кредитов на покупку общественного транспорта, противодействия коронавирусу и даже программ обращения с бездомными животными, однако не было ни одного «земельного» вопроса.

сюжет ТРК Сатурн

Депутаты были немногословны и сразу приняли несколько важных для инфраструктуры города решений: о предоставлении гарантий городского совета для кредитов на реконструкцию теплосетей «Николаевоблтеплоэнерго» и покупку нового общественного транспорта.

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В Николаеве более полугода продолжается 56-я сессия горсовета, 1000 "земельных" вопросов и программы по бездомным животным так и не рассмотрели

Среди программ, которые удалось рассмотреть во время пленарного заседания, была и та, что касается уменьшения последствий противодействия коронавирусу. Не без колебаний депутаты все же ее приняли. А вот по вопросу снятия арендной платы с предпринимателей, которые пользуются коммунальным имуществом, депутаты так и не пришли к согласию. К проекту решения было много замечаний, поэтому его даже не включили в повестку дня.

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Много дискуссий возникло и по недавнему решению депутатов о передаче Варваровского моста на баланс Укравтодора, которое, из-за допущенных в документе ошибках, так и не произошло.

В Николаеве более полугода продолжается 56-я сессия горсовета, 1000 "земельных" вопросов и программы по бездомным животным так и не рассмотрели

На удивление, в повестку дня внесли и две программы по обращению с бездомными животными. Однако до их рассмотрения дело так и не дошло. После трех часов заседания энтузиазм, с которым народные избранники принялись за работу, закончился и заседание вновь перенесли.

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Алина Сидорова

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