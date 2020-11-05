В 1:50 по спецлинии «102» поступило сообщение, о том, что в Ингульском районе в общежитии девушка стоит на подоконнике и громко кричит, что хочет покончить с собой. Наряд реагирования за 2 минуты прибыл на место происшествия.

— Когда мы подъехали к общежитию, нас встретил парень. Именно он и вызвал полицию. Мы быстро поднялись по лестнице на пятый этаж и зашли в комнату, где увидели, как девушка стоит на подоконнике, — рассказывает полицейский-водитель полиции охраны старший сержант полиции Сергей Петрушкова.

Полицейские начали разговорами отвлекать девушку.

— Она на секунду отвернулась. Именно в тот момент мы поняли, что нужно действовать быстро. Я, напарник и парень подбежали к окну и вытащили ее, — вспоминает младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

Полицейские рассказывают, что девушка вела себя агрессивно, кричала, что не хочет жить и бежала к окну. Поэтому ей одели наручники.

— Что вы натворили! Не нужно мне было спасать жизни, оно ничтожно, ведь он меня не любит! — кричала девушка.

Наряд реагирования выяснил, что девушка встречалась с парнем 2 года. А недавно они разошлись. Это разбило ей сердце и она решилась на отчаянный шаг. Как оказалось, девушка 1999 года рождения из Херсонской области. Алкотестер Драгер показал 1,59%.

Полицейские охраны вызвали карету скорой медицинской помощи и помогли медикам доставить ее в больницу. Сейчас девушка получает необходимую помощь, с ней работают психологи.

Управление полиции охраны в Николаевской области.