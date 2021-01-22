Полицейские разоблачили трех жителей Ингульского района Николаева, которые занимались распространением детской порнографии. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленники были участниками закрытых тематических сайтов, осуществляли загрузки и распространение через Интернет фото и видеопродукции с порнографическим содержанием. Распространителей противозаконного контенета вычислили сотрудники киберполиции и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Задержанными оказались николаевцы возрастом 27-ми, 56-ти и 59 лет.

Во время санкционированного обыска полицейские изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, а также фото и видеоматериалы.

Один из задержанных при обыске сопротивлялся стражам порядка, за что будет нести, кроме уголовной, еще и административную ответственность. Сейчас техника направлена ​​на экспертизу. Ее результаты и решат окончательную квалификацию уголовного производства.