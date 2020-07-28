25 июля на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что она увидела, как неизвестные насильно тащили в автомобиль Porshe мужчину. Информация о преступных действиях и ориентировка на автомобиль были переданы всем нарядам полиции, и на выезде из города патрульные полицейские остановили авто угонщиков.

Водитель кроссовера вел себя спокойно и, чтобы избежать лишних вопросов и быстрее продолжить движение, предъявил полицейским удостоверение работника Интерпола. Однако, находясь у транспортного средства, командир батальона №3 патрульной полиции увидел на заднем сиденье избитого молодого человека с завязанными глазами, руки которого были связаны ремнем, что и дало основания усомниться в подлинности удостоверения международной организации, и применить меры физического воздействия, чтобы вывести всех из машины и вызвать подкрепление.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что похищенный 24-летний мужчина является гражданином соседнего государства, который в Украине, в частности в Николаеве, имеет бизнес, и только недавно пересек границу. С его слов, неизвестные подстерегли его на улице и затащили в его же автомобиль, на котором отправились в направлении Одессы. Никаких требований и объяснений своих действий злоумышленники не выражали.

Все четверо фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет, двое из которых — жители Одесской области, а еще двое — позиционируют себя как приближенные к лицу, имеющему влияние на криминальный элемент в Николаеве, были доставлены в Центральный отдел полиции. Один из них находится в розыске за вымогательство и похищение транспортного средства.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч. 3 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством». Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.