Сегодня, 1 февраля, в Николаеве на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что девушка в Ингульском районе что-то подозрительно ищет на земле, сообщает управление полиции охраны в Николаевской области

Наряд реагирования Управления полиции охраны в Николаевской области за минуту прибыл на место.

— Когда мы прибыли по указанному адресу, то заметили девушку, которая что-то искала под забором. Увидев нас, она не убегала, а вновь принялась что-то искать на земле, — рассказал младший инспектор роты реагирования полиции охраны старший сержант полиции Виталий Ищенко.

Подойдя к девушке, полицейские охраны спросили, нужна ли ей помощь и что она ищет.

— Она сразу призналась, что ищет закладку. Когда мы с напарником хорошо присмотрелись, то увидели сверток на земле у ее ног. Она его не касалась. Мы сразу вызвали следственно-оперативную группу Ингульского ОП ГУНП в Николаевской области, — рассказал полицейский — водитель наряда реагирования полиции охраны сержант полиции Виктор Курчаковський.

Девушку полицейские охраны передали следователям. Ею оказалась местная жительница 1992 года рождения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, наказывается лишением свободы до трех лет.

На вопрос полицейских, ее ли это наркотики, отвечала:

Да, мои. Что тут такого? Я хотела круто провести время!, — сказала 26-летняя задержанная.