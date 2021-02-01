Сегодня Понедельник, 1 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве полицейские задержали девушку, которая искала наркотики

В Николаеве полицейские задержали девушку, которая искала наркотики

В Украине началась регистрация на ВНО-2021

В Украине началась регистрация на ВНО-2021

Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс — Президент

Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс — Президент

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаеве полицейские задержали девушку, которая искала наркотики

В Николаеве полицейские задержали девушку, которая искала наркотики

В Николаеве полицейские задержали девушку, которая искала наркотики
0

Сегодня, 1 февраля, в Николаеве на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что девушка в Ингульском районе что-то подозрительно ищет на земле, сообщает управление полиции охраны в Николаевской области

Наряд реагирования Управления полиции охраны в Николаевской области за минуту прибыл на место.

— Когда мы прибыли по указанному адресу, то заметили девушку, которая что-то искала под забором. Увидев нас, она не убегала, а вновь принялась что-то искать на земле, — рассказал младший инспектор роты реагирования полиции охраны старший сержант полиции Виталий Ищенко.

Подойдя к девушке, полицейские охраны спросили, нужна ли ей помощь и что она ищет.

— Она сразу призналась, что ищет закладку. Когда мы с напарником хорошо присмотрелись, то увидели сверток на земле у ее ног. Она его не касалась. Мы сразу вызвали следственно-оперативную группу Ингульского ОП ГУНП в Николаевской области, — рассказал полицейский — водитель наряда реагирования полиции охраны сержант полиции Виктор Курчаковський.

Девушку полицейские охраны передали следователям. Ею оказалась местная жительница 1992 года рождения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, наказывается лишением свободы до трех лет.

На вопрос полицейских, ее ли это наркотики, отвечала:

Да, мои. Что тут такого? Я хотела круто провести время!, — сказала 26-летняя задержанная.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине началась регистрация на ВНО-2021

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков