Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно со следователями Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве местной прокуратуры разоблачили двух сообщников, которые занимались бесконтактным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер. Во время обыска были изъяты амфетамин, каннабис, «марки» LSD и другие психотропные вещества.

Оперативники УБН установили, что 25-летняя местная жительница получает по почте на вымышленное имя посылки с наркотическими средствами и психотропными веществами, которые передает своему сообщнику. А 28-летний мужчина фасует их и продает путем закладок по Николаеву.

Фото ГУНП в Николаевской области

4 февраля женщина, которая оказалась беременной и находится на уже позднем сроке, получила две посылки. При осмотре полученных ею пакетов правоохранители изъяли два пакета весом около 800 граммов с A-PVP и пакет весом около 500 граммов с амфетамином. Женщина объяснила, что посылки она передает своему знакомому для дальнейшей реализации.

Фото ГУНП в Николаевской области

Полицейские провели неотложные следственные действия с 28-летним сообщникои, и при обыске изъяли свертки и пакеты с каннабисом, (около 400 гр), свертки с психотропным веществом — «марками» LSD, измельчитель для наркорастений, электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства. Стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ в результате незаконного сбыта составила бы более 700 тыс гривен. Изъятые вещества направлены для проведения экспертизы.

Фото ГУНП в Николаевской области

28-летний николаевец, который выполнял роль как оператора, так и непосредственно закладчика, был задержан в порядке ст. 208 УПК. 6 февраля ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», что наказывается лишением свободы до 10 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 176 тыс гривен. Продолжаются следственные действия.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области