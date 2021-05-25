Сегодня, 25 мая, оперативники Управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД задержали николаевца, подозреваемого в убийстве историка Владимира Щукина. Об этом сообщили в ГУНП.

Напомним, убийство произошло 14 мая с квартире, где жил Владимир Щукин. В тот день в полицию позвонил мужчина и сказал, что дверь квартиры его соседа — известного в городе историка-краеведа открыта, а сам он лежит на полу.

Следователям удалось установить личность предполагаемого убийцы, им оказался 29-летний житель Николаева.

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что подозреваемый познакомился с потерпевшим в социальной сети накануне убийства. Придя домой к историку, в ходе конфликта из-за внезапно неприязненных отношений, нанес 67-летнему николаевцу множество ножевых ранений.

видео ГУНП в Николаевской области

Во время обыска дома у подозреваемого нашли улики, которые направили на экспертизу.

Расследование проводят по ч. 1 ст. 115 УК, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Правоохранители будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.