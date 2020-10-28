Правоохранители совместно с представителями местного самоуправления и Госпотребслужбы будут постоянно проверять заведения общественного питания, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы и другие места для досуга граждан, которые должны были временно прекратить свою работу из-за карантина.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Напомним, с 26 октября Николаев перешел в «красную» зону в связи с увеличением случаев заболеваемости COVID-19. Жителей Николаевской области, особенно предпринимателей, призывают не пренебрегать условиями карантина. Население должно придерживаться определенных правил:

регулярная дезинфекция

регулярная дезинфекция социальная дистанция

социальная дистанция защитные маски в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях и т.д. и общественном транспорте

За нарушение условий карантина предусмотрено наказание (ст. 44-3 КУоАП) — штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Нарушителей полиция будет привлекать к ответственности.