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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве полиция ищет свидетелей ограбления АЗС на Кузнецкой

В Николаеве полиция ищет свидетелей ограбления АЗС на Кузнецкой

В Николаеве полиция ищет свидетелей ограбления АЗС на Кузнецкой
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Ночью, 9 марта, неизвестный мужчина в черной одежде с маской на лице зашел в помещение АЗС по ул. Кузнецкой и, угрожая пистолетом оператору, заставил его отдать имеющиеся денежные средства. Нападающий забрал деньги и скрылся. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Устанавливаются все обстоятельства разбойного нападения, принимаются меры для розыска и задержания злоумышленника.

По данному факту следователи отделения полиции № 2 Николаевского РУП начали уголовное производство по ст. 187 УК «Разбой» и проводят следственные действия.

Просьба ко всем, кто стал случайным свидетелем указанного преступления и обладает полезной для следствия информацией, обратиться в отделение полиции № 2 по адресу: ул. 12-я Продольная, 42А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

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Людмила Александрова

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