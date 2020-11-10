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В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования
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9 ноября во время мониторинга СМИ на одном из сайтов была выявлена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК относительно шестерых кандидатов в областной совет.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранение незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а так же включение в избирательной документации или документации референдума заведомо недостоверных сведений).

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Продолжается расследование.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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