2 февраля по отделение полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью от дома по ул. 6-Слободская неизвестные угнали его автомобиль ВАЗ-2109 красного цвета, государственный номер ВЕ 7368 ВК. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в отделение полиции № 2 по адресу: г.. Николаев, ул. 12-я Продольная 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-13-39, 102.