Директор Центра развития Николаевкой области и правовой защиты населения Максим Завтура заявил интернет изданию Николаевский обозреватель, что в Николаеве политики и активисты которые «озабочены» городской экологией, обходят стороной некоторые предприятия которые нарушают экологическое законодательство.

В последнее время, некоторые Николаевские «политики» и так называемые «активисты», очень часто начали поднимать тему экологической катастрофы в городе и области так, что я не мог пройти мимо этой темы, и провел своё расследование вывод которого будет основываться только на официальных документах, и поверьте он не утешителен — заявил Максим Завтура.

Меня заинтересовал вопрос: почему некоторые «политики» и «активисты» блокируют работу одних предприятий, которые нарушают действующее экологическое законодательство, а другие аналогичные предприятия, данные «политики» и «активисты» не трогают.

Мои опасения подтвердил министр юстиции Украины, заявив о том, что «экорейдеры» работают по одной и той же схеме. В Николаеве «экорейдеры» хотят уничтожить «НГЗ» лишив тысячи людей без работы, а в последствии потом мы через свои налоги будем платить безработным соцпомощь, а далее не дай Бог, эти люди от безвыходной ситуации пойдут грабить…. — рассказал Завтура.

Лично моё убеждение, что ВСЕ предприятия должны работать, платить налоги, создавать рабочие места. Чем больше рабочих мест, тем богаче население нашего города. Проблемы необходимо решать вместе, а их решение должно приводить к обоюдному согласию, в свою очередь, власть должна «подставлять плечо» бизнесу который платит налоги и создаёт рабочие места.

Стоит напомнить, что в Николаеве раньше успешно работали фабрики и заводы. Николаев, когда-то был один из крупнейших промышленных и культурных центров Украины: Конденсаторный завод, завод «Кристалл», трансформаторный завод, завод «Дормашина», завод «Нектар», обувная фабрика, макаронная фабрика, комбинат «Алые Паруса», кондитерская фабрика, завод «Металлист», завод металлоконструкций , монтажно-заготовительный завод, завод технологической остнастки, завод смазочных систем, ликеро-водочный завод, мебельная фабрика, комбинат «Николаевпромстрой» и все его СМУ, управления и производственные базы Минмонтажспецстроя Украины, мостоотряд, завод объемно- блочного домостроения, кожзавод, молокозавод, трест «Николаевоблагрострой» и все его ПМК, трест «Южэлеваторстрой», два завода ЖБИ, кирпичные заводы, облремстройтрест и все его РСУ, швейное объединение «Эвис», мясокомбинат, трикотажная фабрика, ЦНИИТС, НИИдар, «ТОР», «ЛОТ», судостроительные заводы, как полные производственные единицы, на которых за всю историю построено 3500 тысячи судов и кораблей, в том числе на заводе им. 61 Коммунара -44% кораблей ВМФ СССР, проектно-изыскательские институты, конструкторские бюро и др.

И вот поздравляю! На днях «Черноморский Судостроительный Завод» который построил все авианосцы для бывшего СССР объявили банкротом, всё его имущество продано и ещё остались должны — рассказал Максим Завтура.

Инвесторы, в эти трудные для страны времена, создающие в Николаеве и области предприятия начинают задумываться, а стоит ли здесь что-то создавать?



Мне кажется некоторые «политики» и «активисты», пытаются уничтожить бизнес конкурентов своих работодателей. По другому я это назвать не могу.

Вместо того, чтобы найти решения для дальнейшей работы предприятий, они уничтожаются. Нужно брать пример с развитых стран: если бизнес платит налоги и создаёт рабочие места, то ему надо помогать и делать скидки например на землю и тому подобное, чтобы у бизнеса остались средства на модернизацию своих мощностей. В реальности я вижу, что как раз некоторых активистов и политиков это не интересует. Деньги и только деньги видят актвисты и политики.

Так называемым активистам наплевать, что десятки тысяч людей останутся без работы и это потянет за собой череду очень негативных последствий для жителей Николаева и области.

Посмотрев на весь этот цирк, я решил опубликовать своё расследование и посмотреть на реакцию некоторых активистов и политиков. Закон один для всех и все равные перед ним, или кто-то есть равнее? — задался вопросом Максим Завтура.



НАЧНУ ПО ПОРЯДКУ:

Проанализировав жалобы горожан, выяснилось, что жители Николаева жалуются на: 1) загрязнение воздуха и воды предприятиями, 2) вонь которая создаётся из-за работы некоторых предприятий, 3) сильные шумы которые создаются некоторыми предприятиями (шумовое загрязнение).

Я, в отличии от активистов и политиков, опубликую все предприятия на которые жаловались и жалуются жители города — заявил Максим Завтура.

Жители Терновки жалуются на то, что их травит завод компании «Евгройл». По словам местных жителей, завод загрязняет окружающую среду сильным шумом и вонью, которой они дышат вместо кислорода.

По данному адресу зарегистрировано несколько юридических лиц, на случай если у одного лицензию заберут, то оно продолжить работать. «Миколаївський олійноекстракційний завод» и «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЄВГРОЙЛ«. У обоих фирм есть разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками второй группы до 2025 года.

Изучив ответ на мой запрос, выяснилось, что при проверке данного предприятия нашли много нарушений. Политики и активисты молчат…

Не понятно, кто и как дал разрешение данному заводу, когда он был построен без санитарной зоны, которая отделяла бы его от жилых домов.

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Предприятие «СП Укрсоя». Находится оно за чертой Николаева и у него есть разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками второй группы до 2027 года.

Изучив ответ на мой запрос, выяснилось что при проверке данного предприятия нашли много нарушений. Политики и активисты молчат…



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Вот уже несколько лет жители жилых многоквартирных домов по улице Заводская, безрезультатно жалуются во все инстанции, что возле их домов построили огромный зерновой терминал «АГРОАЛЬФАТЕРМІНАЛ«.

Без санитарной зоны в нескольких метров от жилых домов, сутками перегружается зерно. От перегрузки зерна летит пыль, стоит неимоверный шум. Люди не могут открывать окна и находится у себя во дворе.На мой запрос я получил интересный ответ: (Підприємством в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 18.08.2015 №4810136300-349 з необмеженим терміном дії.) Политики и активисты молчат…



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Все помнят как жители улицы Железнодорожная перекрывали дорогу фурам, а так же жаловались, что завод «Bunge» их травит.

Представитель завода заявил, что запах безвредный. У завода есть разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками второй группы до 2029 года.

Интересно, что некоторые политики тихо отчитались, что были там и договорились, что предприятие пойдёт на встречу горожанам.

Такое ощущение, что отчитались «для галочки» и даже без активистов.

Не понятно кто и как дал разрешение на работу данному заводу, когда он был построен без санитарной зоны, которая отделяла бы его от жилых домов.



Изучив ответ на мой запрос, выяснилось, что при проверке данного предприятия нашли много нарушений. Политики и активисты молчат…



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А жители Николаева, знали что их травит Николаевская «ТЭЦ»? Не знали?



Этот пережиток прошлого, который по информации СМИ используют больше для осваивания бюджетных средств, оказывается отравляет воздух больше чем вышеперечисленные заводы.



Частное акционерное общество «Николаевская теплоэлектроцентраль» относится к первой группе объектов по степени загрязнения и получила разрешение на выброс вредных веществ до 2026 года в Министерстве окружающей среды Украины.

Изучив ответ на мой запрос, выяснилось, что при проверке данного предприятия нашли много нарушений. Политики и активисты молчат…



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Уже всем известный завод «ЭКОТРАНС«. Активисты нового жилого комплекса «Апельсин», критикуют данный завод. Активисты жалуются на вонь и шум.

Изучив ответ на мой запрос, выяснилось, что при проверке данного предприятия нашли нарушения. У завода есть разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками второй группы до 2029 года, которое в данный момент через суд пытаются аннулировать.

Депутаты заявили, что собственник завода ведёт модернизацию и в данный момент завод не работает.

Однако у меня возникает вопросу к застройщику ЖК «Апельсин».



На моём видео видно, что ЖК «Апельсин» строится и продолжает расширяться в сторону «речпорта», «экотранса» и других предприятий которые находятся в официальной промышленной зоне, которая там была ещё во время бывшего союза.



В этой промзоне находятся не только «речпорт» и «экотранс», а ещё склады ГСМ и других предприятий. Кто разрешил застройщику нарушать санитарную зону и так близко проводить застройку?



Самое интересное, что в данный момент идёт реклама этого «апельсина«, в котором застройщик предлагает всем купить там квартиры и даже сами дают кредит на это.



Со стороны кажется, что сначала натравили «активистов» и пока судебные тяжбы, быстренько продают квартиры. Людей загнать в кредиты, а потом как в старой пословице «после нас хоть потоп».



Что потом людям делать, когда вдруг окажется, что их дома незаконно построены?

А разве так можно было? Потом активисты которые взяли там кредит на квартиру будут требовать закрыть все заводы и предприятия?

По ЖК «Апельсин» это мои личные суждения и дай Бог, что бы я ошибался, и люди не остались в заложниках у нечистых на руку бизнесменов.

Мне понравилось как депутат Максим Невенчанный разоблачил «экоактивистку» и доходчиво ей объяснил к чему приводят их действия.

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Морские порты. Из СМИ стало известно, что иногда они грешат и занимаются перегрузкой вредных и опасных веществ без соблюдения мер техники безопасности.

Политики и активисты молчат…



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По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Николаеве высокий уровень ФОРМАЛЬДЕГИДА, который поступает в воздух из выхлопных труб автомобилей.



Наибольший уровень фиксируется в местах, где проезжает большегрузный транспорт с зерновыми культурами в зерноприемных, и зерноперерабатывающих предприятий нашего огорода.



Наиболее загрязненные улицы от большегрузного транспорта, это улица Большая Морская, от «Варваровского моста», до улицы Пушкинская, проспект Героев Украины, Железнодорожная, Заводская, Космонавтов, Кузнецка, Пограничная, проспект Богоявленский, Индустриальная и другие улицы по которым передвигается большегрузный транспорт с зерновыми культурами в зерноприемных, и зерноперерабатывающих предприятий нашего огорода (Нибулон, морской специализированный порт Ника-Тера, морской торговый порт, «БУНГЕ СА», Агроальфатерминал, и другие подобные предприятия).

В этот список входит и Николаевская «ТЕЦ».



Политики и активисты молчат…



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Жители Николаева часто жалуются на шумовое загрязнение, а именно высокий уровень шума у их домов.

Я собрал большую часть жалоб и получается такая картина: 1) Жители жилых домов расположенных напротив железнодорожного вокзала по улице Новозаводская, и напротив железнодорожного вокзала по адресу Привокзальная Площадь (Старый ЖД вокзал), жалуются на повышенный уровень шума. 2) Жители жилых домов вокруг завода «ЗАРЯ» жалуются на повышенный уровень шума, 3) Жители жилых домов расположенных по улице Соборная и Адмиральская жалуются на повышенный уровень шума во время проведения массовых мероприятий в центре города, 4) Жители жилых домов ЖК «Апельсин «жалуются на повышенный уровень шума, 5) Жители жилых домов мкр Кульбакино, жалуются на шум от полетов военных самолетов и вертолетов (но сейчас война и поэтому данная жалоба не должна рассматриваться), 6) Жители жилых домов по улице Заводская дом 35, корпус 1,3,5, возле которых построили зерновые терминалы по приему и переработке зерновых культур, жалуются на повышенный уровень шума, 7) Жители жилых домов по улице Железнодорожная и Передовая, напротив которых находится терминал предприятия «БУНГЕ СА», жалуются на повышенный уровень шума, 8) Жители жилых домов в Корабельном районе, у которых проходит железнодорожная ветка, жалуются на повышенный уровень шума, 9) Жители улиц, по которым передвигается большегрузный транспорт с зерновыми культурами к зерноприемным, и зерноперерабатывающим предприятиям нашего города, жалуются на повышенный уровень шума.



Политики и активисты молчат…



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Жители Корабельного района требуют перенести железную дорогу которая проходит через центр Октябрского. Данная ветка ведёт в порт.

Политики и активисты молчат…



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Вот добрались мы и к «НГЗ«.



Проблема с шлаком стара как мир и этим решили воспользоваться как выразился министр Юстиции Украины «экорейдеры».

Всё по шаблону: активисты с плакатами, заказные статьи, «липовые пострадавшие», экспертизы с цифрами взятыми с потолка.

Если Апелляционный суд встанет на сторону «экорейдеров», то через некоторое время десятки тысяч безработных поднимут бунт и пострадает мирное население, а не политики и активисты которые за отдельную оплату ходят по городу с транспарантами.



ВОТ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС? ПОЧЕМУ АКТИВИСТЫ И ПОЛИТИКИ НЕ БОРЯТСЯ С ФУРАМИ И НЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА? — задался вопросом Максим Завтура