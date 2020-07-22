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В Николаеве положительную оценку получили 78 из 96 проектов Общественного бюджета

В Николаеве положительную оценку получили 78 из 96 проектов Общественного бюджета
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Сегодня, 22 июля, в мэрии Николаева под председательством первого заместителя городского головы Владимира Крыленко состоялось заседание Координационного совета по вопросам Общественного бюджета. Во время мероприятия обсудили результаты рассмотрения экспертной группой из Общественного бюджета проектов, представленных для реализации в 2021 году.

По этому вопросу доложила Татьяна Шуличенко, директор экономического развития городского совета.

b3 - В Николаеве положительную оценку получили 78 из 96 проектов Общественного бюджета

«В ходе 4-х заседаний членами экспертной группы проведен комплексный анализ 96 представленных проектов, часть из них была доработана совместно с авторами. По результатам рассмотрения  78 проектов получили положительную оценку, 18 – отрицательную», — сообщила Татьяна Шуличенко.

b4 - В Николаеве положительную оценку получили 78 из 96 проектов Общественного бюджета

С 78 проектов, получивших положительную оценку, 28 относятся к категории «Большие» (их общая стоимость составляет почти 28 млн.грн.), 36 — к категории «Малые» (их общая стоимость превышает 10,5 млн.грн.), 13 проектов — к категории «Социальные» (их общая стоимость — почти 4 млн.грн.).

 Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

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Елена Кораб

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