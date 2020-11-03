2 ноября в 20:38 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Декабристов микрорайона Большая Корениха г. Николаева.

К месту направлено пожарных 19 и 2 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что горит баня на территории частного домовладения.

В 21:06 пожар локализован и в 21:40 ликвидирован на площади 6 кв. м. Предполагаемая причина — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. От огня спасен жилой дом и баня.

Всего от ГСЧС работало 6 человек и 2 единицы техники.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.