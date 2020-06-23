Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями следственного управления ГУНП и сотрудниками СБУ, под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая занималась производством и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков на территории Николаевской и Кировоградской областей.

Во время следственных действий полицейские установили, что 43-летний местный житель привлек к преступной деятельности двух своих знакомых, которые осуществляли приобретение спирта и организовывали незаконную деятельность. Также в состав преступной группы входили еще трое местных жителей, которые непосредственно занимались изготовлением, хранением и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции на территории Николаевской и Кировоградской областей.

Подпольное производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в шести специально оборудованных складских помещениях, боксах и гаражных помещениях.

По согласованию с прокуратурой правоохранители провели 30 обысков по местам проживания фигурантов, в автомобилях, складских помещениях, боксах и гаражных помещениях, где осуществлялось изготовление и хранение фальсифицированной алкогольной продукции. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли: более 10000 л спирта и спиртовой смеси, денежные средства в сумме более 800 тыс. грн, свыше 180 бутылок водки фасованной в стеклянные бутылки, без марок акцизного налога и с марками, имеющими явные признаки подделки, оборудование для производства, помпы для перекачки спирта, тара, спиртометры, мерные емкости, ароматизатор «коньяк» и др. Также по местам проживания фигурантов обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов», максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается следствие.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.