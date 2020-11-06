Сегодня Пятница, 6 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

К сведению плательщиков: электронная цифровая подпись действует до 7 ноября 2020 года

К сведению плательщиков: электронная цифровая подпись действует до 7 ноября 2020 года

От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима

От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима

Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови

Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови

В Николаеве за счет горбюджета пациентам установили 36 искусственных суставов

В Николаеве за счет горбюджета пациентам установили 36 искусственных суставов

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях
0

35-летний практический психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи. По его словам, все это он хранил для коллекции и планировал заняться продажей.

vlcsnap 2020 11 06 11h03m23s477 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях
vlcsnap 2020 11 06 11h03m35s363 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже выдал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой. Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал собранное реализовать, а еще, как говорит сам, это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю. О своем хобби психолог охотно рассказывал подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.

vlcsnap 2020 11 06 11h04m00s589 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

5 ноября полицейские управления уголовного розыска и Центрального отделения с привлечением специалистов взрывотехнической службы прибыли к психологу с  обыском. Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения которого несколько метров.

vlcsnap 2020 11 06 11h03m45s030 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях
vlcsnap 2020 11 06 11h03m30s072 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки.

vlcsnap 2020 11 06 11h05m33s226 1024x581 - В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области зарегистрировано 224 новых случая COVID-19, 6 человек умерло, 187 выздоровели
Next post На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»