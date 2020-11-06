35-летний практический психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи. По его словам, все это он хранил для коллекции и планировал заняться продажей.

По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже выдал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой. Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал собранное реализовать, а еще, как говорит сам, это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю. О своем хобби психолог охотно рассказывал подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.

5 ноября полицейские управления уголовного розыска и Центрального отделения с привлечением специалистов взрывотехнической службы прибыли к психологу с обыском. Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения которого несколько метров.

Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.