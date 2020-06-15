Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек посменно в трех порностудиях.

Интернет-порностудии в арендованных помещениях были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и мебелью.

В ходе масштабной спецоперации незаконную деятельность онлайн-порностудий, в которых осуществлялось изготовление и распространение порнографической продукции, прекратили следственные Следственного управления совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления уголовного розыска, районных отделов полиции, киберполицейские и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков по месту нахождения главного офиса, расположения веб-студий, проживания администраторов в Николаеве и по месту жительства системных администраторов на территории г. Харьков, изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карты, черновые записи, документацию, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Во время документирования противоправного бизнеса следователи и оперативники установили, что в Николаеве находился офис, в котором осуществлялся прием кандидатов на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21-го до 28-ми лет, проводили отбор девушек, контролировали работу студии, давали указания подчиненным. Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделям. Сначала предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее более высокооплачиваемую деятельность — веб-моделью или переводчиком. Получив согласие на работу веб-моделью, девушку приглашали появиться по адресам расположения онлайн-порностудий, где в дальнейшем ее учили общению с иностранцами и демонстрации сцен откровенного, в том числе порнографического характера. Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличии постоянных клиентов. А состояние сети порно-студий за месяц, по предварительным подсчетам, составили более 2,5 млн. гривен.

сюжет

Молодых женщин администраторы регистрировали на специализированных интернет-ресурсах, на которых в дальнейшем девушки вели онлайн-общения с клиентами и демонстрировали сцены откровенного и порнографического характера. Если веб-модель не владела иностранном языке, привлекались переводчики.

По данному факту Следственным управлением ГУНП проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкции указанных статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.