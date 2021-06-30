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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве правоохранители закрыли еще один мошеннический колл-центр

В Николаеве правоохранители закрыли еще один мошеннический колл-центр

c c1 - В Николаеве правоохранители закрыли еще один мошеннический колл-центр
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В Николаеве киберполиция обнаружила еще один мошеннический колл-центр, операторы которого представлялись работниками банка и выманивали у граждан деньги. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Полицейские выяснили, что создал колл-центр 28-летний житель Николаева, а две местные жительницы занимались подбором кадров. Известно, что операторы предварительно проходили обучение и сдавали экзамен на знание организованной схемы и только после этого допускались к работе. Платить операторам-мошенникам обещали до 10 тысяч гривен в неделю.

Суть работы опереторов-мошенников заключалась в том, что они выпытывали у граждан реквизиты их банковских карточек или убеждали провести определенные операции в банкомате. После этого со счетов людей исчезали все деньги и даже появлялась задолженность перед банком. Деньги переводились на подконтрольные мошенникам счета.

В колл-центрах, находящихся в разных уголках Николаева, во время обысков изъяли компьютеры, мобильные телефоны, симкии, банковские карты, а также методические материалы, которые использовали для обучения «сотрудников». Все изъятое направили на экспертизу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий мошенников, и общую сумму причиненного гражданам ущерба.

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