На этот раз временные сооружения демонтировали у ННУ им. В.А. Сухомлинского и на ПГУ, 20.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Город избавился от двух наливаек. Одна из них портила сквер «Университетский» (им. А. Н. Гмырева). Студентам Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского такое соседство явно не нужно было, ведь даже кафетерием сооружение не назовешь. В таком месте не посидишь с ноутбуком, дописывая курсовик. Другая наливайка располагалась на ПГУ, 20, — написал директор департамента Андрей Ермолаев.