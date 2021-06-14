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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве продолжают сносить незаконные киоски

В Николаеве продолжают сносить незаконные киоски

kiosk - В Николаеве продолжают сносить незаконные киоски
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На этот раз временные сооружения демонтировали у ННУ им. В.А. Сухомлинского и на ПГУ, 20.
Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

kiosk2 1024x768 - В Николаеве продолжают сносить незаконные киоски
Город избавился от двух наливаек. Одна из них портила сквер «Университетский» (им. А. Н. Гмырева). Студентам Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского такое соседство явно не нужно было, ведь даже кафетерием сооружение не назовешь. В таком месте не посидишь с ноутбуком, дописывая курсовик. Другая наливайка располагалась на ПГУ, 20, — написал директор департамента Андрей Ермолаев.
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