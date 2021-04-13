В Николаеве продолжается строительство троллейбусной линии в Корабельный район. Подробнее о том, что планируется сделать в 2021 году в рамках важной для города инициативы, рассказал директор департамента ЖКХ Сергей Коренев во время эфира на одном из телеканалов, передает пресс-служба городского совета.
По словам Сергея Коренева, пока подрядчик готовится к следующему этапу — установке опор от Автовокзала до улицы Авангардной. Эти работы выполнят до лета. В рамках реализации проекта планируется завершить установку опорных частей вдоль проспекта Богоявленского до конца года.
Сергей Коренев отметил, что следующий шаг — это обустройство остановок для общественного транспорта, а также установление колесоотбойника вдоль Богоявленского проспекта в Корабельном районе, до улицы Жукова.
Напомним, новая троллейбусная линия длиной более 8 километров будет пролегать от международного автовокзала до Жуковского кольца. В рамках реализации этой инициативы предусмотрена реконструкция тяговой подстанции №10 в районе улицы Космонавтов и строительство новой в районе ТЦ «Таврия В». Для удобства горожан на маршруте построят 16 остановок общественного транспорта, благоустроят прилегающую территорию и установят ограждение. Чтобы движение транспорта было безопасным в ночное время, установят современные фонари.
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