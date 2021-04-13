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В Николаеве продолжают строить троллейбусную линию в Корабельный район

172742244 - В Николаеве продолжают строить троллейбусную линию в Корабельный район
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В Николаеве продолжается строительство троллейбусной линии в Корабельный район. Подробнее о том, что планируется сделать в 2021 году в рамках важной для города инициативы, рассказал директор департамента ЖКХ Сергей Коренев во время эфира на одном из телеканалов, передает пресс-служба городского совета.

На проспекте Богоявленском от ул. 295 Стрелковой дивизии до ул. Космонавтов уже установлены опоры для троллейбусной контактной сети. Они служат дополнительно и как LED-фонари, ведь фактически до этого там нормального освещения не было. — отметил директор ЖКХ.

По словам Сергея Коренева, пока подрядчик готовится к следующему этапу — установке опор от Автовокзала до улицы Авангардной. Эти работы выполнят до лета. В рамках реализации проекта планируется завершить установку опорных частей вдоль проспекта Богоявленского до конца года.

Это также достаточно темный участок, требующий современного освещения. Далее будем продолжать работу по улице Космонавтов, а также принимать решения по переносу металлических опор с подземной силовой линией, которые сегодня там расположены (на зеленой зоне проспекта Богоявленского). У нас есть несколько вариантов, где их можно применить. Но заменить надо, потому что они не приспособлены для контактной сети. В рамках средств, выделенных из городского бюджета на 2021 года, должна быть полностью готова опорная часть. Кроме того, на новые будут заменены все фонари, которые освещают пешеходные переходы на этих участках.

Сергей Коренев отметил, что следующий шаг — это обустройство остановок для общественного транспорта, а также установление колесоотбойника вдоль Богоявленского проспекта в Корабельном районе, до улицы Жукова.

Напомним, новая троллейбусная линия длиной более 8 километров будет пролегать от международного автовокзала до Жуковского кольца. В рамках реализации этой инициативы предусмотрена реконструкция тяговой подстанции №10 в районе улицы Космонавтов и строительство новой в районе ТЦ «Таврия В». Для удобства горожан на маршруте построят 16 остановок общественного транспорта, благоустроят прилегающую территорию и установят ограждение. Чтобы движение транспорта было безопасным в ночное время, установят современные фонари.

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Алина Сидорова

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