В Николаеве продолжают увековечивать имена Героев АТО / ООС, которые отдали жизни, защищая Родину, наш мир и покой.

В честь выпускников николаевских школ, погибших в зоне проведения антитеррористической операции, будут установлены мемориальные доски на зданиях:

Николаевской гимназии № 49 на улице Кобзарской, 15 — в честь матроса Простякова Сергея Сергеевича.

Николаевской гимназии № 49 на улице Кобзарской, 15 — в честь матроса Простякова Сергея Сергеевича. Николаевской общеобразовательной школы № 28 на улице Чайковского, 30 — в честь младшего сержанта Грабаря Андрея Владимировича

Соответствующее решение 28 июля согласовал исполком, — сообщает пресс-служба городского совета.