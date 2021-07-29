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Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве продолжают увековечивать имена Героев АТО/ООС

В Николаеве продолжают увековечивать имена Героев АТО/ООС

img 1670 - В Николаеве продолжают увековечивать имена Героев АТО/ООС
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В Николаеве продолжают увековечивать имена Героев АТО / ООС, которые отдали жизни, защищая Родину, наш мир и покой.

В честь выпускников николаевских школ, погибших в зоне проведения антитеррористической операции, будут установлены мемориальные доски на зданиях:

  • Николаевской гимназии № 49 на улице Кобзарской, 15 — в честь матроса Простякова Сергея Сергеевича.
  • Николаевской общеобразовательной школы № 28 на улице Чайковского, 30 — в честь младшего сержанта Грабаря Андрея Владимировича

Соответствующее решение 28 июля согласовал исполком, — сообщает пресс-служба городского совета.

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Алина Сидорова

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