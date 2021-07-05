В понедельник, 5 июля, в Николаеве стартовал открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти МС Сергея Гречки.

Соревнования организованы Федерацией плавания Николаевской области, КДЮСШ «Атлант» и управлением по делам физической культуры и спорта городского совета.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены КДЮСШ «Атлант», команда «Олимп» с Южноукраинска, клуб из города Кривой Рог «Кривбасс Мастерс», пловцы из Федерации плавания города Вознесенск и Херсон, а также опытные спортсмены из Одессы — команда «Аквапарк мастерс».

57 спортсменов от 10 до 68 лет будут соревноваться на дистанциях 500 м, 1 км и 2 км.

по информации управления по делам физической культуры и спорта городского совета