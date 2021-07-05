Сегодня Понедельник, 5 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dtp3 600x400 - Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

img 9310 600x400 - В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

2020 07 24 cute 600x400 - У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

korabelnaja administracija 600x400 - Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти

Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Спорт » В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

img 9310 - В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки
0

В понедельник, 5 июля, в Николаеве стартовал открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти МС Сергея Гречки.

img 9326 - В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

Соревнования организованы Федерацией плавания Николаевской области, КДЮСШ «Атлант» и управлением по делам физической культуры и спорта городского совета.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены КДЮСШ «Атлант», команда «Олимп» с Южноукраинска, клуб из города Кривой Рог «Кривбасс Мастерс», пловцы из Федерации плавания города Вознесенск и Херсон, а также опытные спортсмены из Одессы — команда «Аквапарк мастерс».

57 спортсменов от 10 до 68 лет будут соревноваться на дистанциях 500 м, 1 км и 2 км.

img 9335 1 1024x768 - В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

по информации управления по делам физической культуры и спорта городского совета

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных
Next post Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот