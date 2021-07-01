29 июня в Николаевском областном шахматном клубе стартовал шахматный турнир «Ингульские мосты». Среди участников — игроки из Украины, Испании и Казахстана.

Украине представляют 15 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Черкасская и город Киев.

Как сообщил вице-президент Федерации шахмат в Николаевской области Дмитрий Горощенко, общий призовой фонд составляет 50 000 гривен.

Турнир продлится до 5 июля.