С целью популяризации мероприятий энергосбережения, энергоэффективности и альтернативной энергетики в Николаеве 21 сентября стартует Энерго-Fest 2020, организованный Черноморским Национальным университетом имени Петра Могилы, Центром энергоэффективности г. Николаева, общественной организацией «Мастерская добра», Международным фондом социальной адаптации, с участием проекту ЕС ПРООН «HOUSES».

Участие в мероприятии примут студенты Черноморского государственного университета имени Петра Могилы, военнослужащие, представители ОСМД, ОТГ, проектные организации, коммунальные предприятия.

В рамках мероприятия состоится торжественное открытие группы проекта «Норвегия-Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему» (NUPASS) по направлению подготовки «Энергетический менеджмент и энергоаудит», выставка-презентация энергоэффективного оборудования и круглые столы.

Количество участников ограничено. Обязательная регистрация по ссылке:

https://forms.gle/b5pzBTuPTknBJZCr8

Контакты для справок и уточнений: (0512) 76-92-84, (093) 329 -25-04.

Адрес: г.. Николаев, ул. 68-и десантников, 10, читальный зал университета, внутренний двор.

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета