С 12 апреля 2021 года начнется прием проектов Общественного бюджета города Николаева. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoW-2» (с изменениями), семинары по Общественному бюджету Николаева состоятся в режиме видеоконференций.

Первый семинар — 9 апреля 2021 года в 11.00.

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно заполнив ФОРМУ.

Зарегистрированные пользователи получают по электронной почте ссылку для подключения к видеоконференции.

Телефон для справок: 37-42-74

Департамент экономического развития