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Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве пройдет велофестиваль “МиКолесо”

В Николаеве пройдет велофестиваль «МиКолесо»

bicycle 1838972 1280 - В Николаеве пройдет велофестиваль
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Для популяризации велодвижения, здорового образа жизни, а также по случаю Дня молодежи и 25-летия Конституции Украины, 26 июня в Николаеве состоится велофестиваль «МиКолесо».

Организаторы мероприятия — управление молодежной политики городского совета, управления молодежи и спорта облгосадминистрации, Украинская академия лидерства, социально ответственный бизнес.
Программа фестиваля состоит из двух частей. Первая — велопробег с общей протяженностью маршрута 12 км. Участники стартуют с Соборной площади в 18:00.

Вторая часть — концерт на * 8 Причале, где состоится финиш. В рамках фестиваля предусмотрены показательные выступления, розыгрыш подарков, кинопоказ, а также локации для отдыха участников велопробега.

по информации управления молодежной политики

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