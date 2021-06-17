Для популяризации велодвижения, здорового образа жизни, а также по случаю Дня молодежи и 25-летия Конституции Украины, 26 июня в Николаеве состоится велофестиваль «МиКолесо».

Организаторы мероприятия — управление молодежной политики городского совета, управления молодежи и спорта облгосадминистрации, Украинская академия лидерства, социально ответственный бизнес.

Программа фестиваля состоит из двух частей. Первая — велопробег с общей протяженностью маршрута 12 км. Участники стартуют с Соборной площади в 18:00.

Вторая часть — концерт на * 8 Причале, где состоится финиш. В рамках фестиваля предусмотрены показательные выступления, розыгрыш подарков, кинопоказ, а также локации для отдыха участников велопробега.

по информации управления молодежной политики