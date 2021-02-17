20 февраля 2021 года в 11:30 состоится открытие соревнований открытого чемпионата по черлидингу среди клубов г. Николаева, по адресу: ул. Террасная, 13, «Каравелла». Об этом сообщают организаторы соревнований.

Организаторами мероприятия являются:

ОО «Федерация черлидинга и групп поддержки спортивных команд в Николаевской области»;

Клуб «Прима» по черлидингу под руководством заслуженного тренера Украины — И. Бодаренко.

Соревнования будут проводиться между клубами Николаева и Одессы.

Соперники будут состязаться в номинациях чер-данс, чер-данс, чер-данс джаз (команда, дуэт, квартет, соло), чер-команда, согласно правилам соревнований по черлидингу. Участники должны выполнить одно упражнение продолжительностью 2 мин. 15с. — 2 мин. 30 с. в номинациях «Че-данс-команда», «Че-данс-джаз команда», «Чер-команда»; 1 мин. 15с — 1 мин. 30 с. (дети) и 1 мин. 30 с. — 1 мин. 45с. (юниоры, взрослые) — в номинациях «Че-данс-соло, дуэт, квартет», «Че-данс-джаз соло, дуэт, квартет».

Соревнования проводятся в один этап, без предварительных и финальных.

Победителем соревнований будет считаться команда (соло, дуэт, квартет), которая набрала наибольшую сумму баллов по результатам соревнований. При одинаковом количестве баллов победитель определяется наивысшей оценкой по технике выполнения упражнения. Первым трём командам (соло, дуэты, квартеты) присуждаются следующие награды:

1 место — золотые медали и дипломы,

2 место — серебряные медали и дипломы,

3 место — бронзовые медали и дипломы.