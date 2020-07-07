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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ
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С 8 по 9 июля в г. Николаев на территории специализированного морского порта «Ольвия» и в смежной с ним акватории Днепро-Бугского лимана состоятся плановые учения Координационной группы АТЦ при управлении СБУ в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

В учениях, которые пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, примут участие подразделения СБУ, ВС Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, ГП «АМПУ», а также представители органов государственной и местной власти.

Во время проведения учений предусматривается введение определенных ограничительных мер для движения транспорта и передвижения граждан в районе проведения учений.

В пресс-группе УСБУ в Николаевской области призывают с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

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Елена Кораб

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