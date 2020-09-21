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Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве прошла однодневная “Школа медицинской журналистики”

В Николаеве прошла однодневная «Школа медицинской журналистики»

В Николаеве прошла однодневная «Школа медицинской журналистики»
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В Николаеве прошла «Школа медицинской журналистики», организованная Николаевским областным центром общественного здоровья.

На тренингах тренинг рассматривали мега-важную и значимую тему — первичную психологическую помощь (ППП). Лекцию с практическими упражнениями для журналистов проводил начальник областного центра общественного здоровья и практикующий психолог с большим опытом Оксана Баланская.

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Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья

Изюминкой «Школы медицинской журналистики» Николаевского областного центра общественного здоровья стал также и брифинг по вопросам профилактики и лечения в области онкологических заболеваний с участием руководителя КНП «Николаевский областной центр онкологии» Максима Безносенко.

2020 09 21 medzhurnalistika3 1024x674 - В Николаеве прошла однодневная
Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья

Однодневный тренинг завершается вручением соответствующих сертификатов, фотосессиями и обменом впечатлениями.

2020 09 21 medzhyrnalistika 683x1024 - В Николаеве прошла однодневная
Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья
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Алина Сидорова

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