

В Николаеве прошла «Школа медицинской журналистики», организованная Николаевским областным центром общественного здоровья.

На тренингах тренинг рассматривали мега-важную и значимую тему — первичную психологическую помощь (ППП). Лекцию с практическими упражнениями для журналистов проводил начальник областного центра общественного здоровья и практикующий психолог с большим опытом Оксана Баланская.

Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья

Изюминкой «Школы медицинской журналистики» Николаевского областного центра общественного здоровья стал также и брифинг по вопросам профилактики и лечения в области онкологических заболеваний с участием руководителя КНП «Николаевский областной центр онкологии» Максима Безносенко.

Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья

Однодневный тренинг завершается вручением соответствующих сертификатов, фотосессиями и обменом впечатлениями.

Фото: Николаевского областного центра общественного здоровья