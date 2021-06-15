В течение трех дней на базе николаевской военной части 3039 проходили соревнования по многоборью кинологов и их подопечных за первенство Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Голос Украины.

Семь команд выполнили упражнения общего и специального курса дрессировки служебных собак, а именно: выполнение голосовых команд и преодоление полосы препятствий. Также участники совершили упражнения по розыску преступника по следам запаха, обыску местности, задержанию.

Я доволен своим результатом, поскольку мы настойчиво и постоянно тренировались. Для меня самое главное — это любовь к своему четвероногому напарнику, второе — терпение и третье — постоянная работа, — рассказал участник соревнований старшина Артем Карпенко.

Как отметил начальник кинологической службы Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Александр Кондратьев, такие соревнования проводятся с целью организации качественной подготовки четвероногих помощников, поскольку они несут службу вместе с бойцами, в том числе на востоке страны.

По результатам соревнований первое место заняла кинологическая пара воинской части 3029 из Запорожья, второе место также у запорожской команды военной части 3033. Третье место заняла военная часть 3039 из Николаева. Победители награждены медалями, кубками и дипломами.