В течение трех дней на базе николаевской военной части 3039 проходили соревнования по многоборью кинологов и их подопечных за первенство Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Голос Украины.
Семь команд выполнили упражнения общего и специального курса дрессировки служебных собак, а именно: выполнение голосовых команд и преодоление полосы препятствий. Также участники совершили упражнения по розыску преступника по следам запаха, обыску местности, задержанию.
Как отметил начальник кинологической службы Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Александр Кондратьев, такие соревнования проводятся с целью организации качественной подготовки четвероногих помощников, поскольку они несут службу вместе с бойцами, в том числе на востоке страны.
По результатам соревнований первое место заняла кинологическая пара воинской части 3029 из Запорожья, второе место также у запорожской команды военной части 3033. Третье место заняла военная часть 3039 из Николаева. Победители награждены медалями, кубками и дипломами.
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