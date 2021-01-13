В Николаеве провели уличную экскурсию «Николаев в смартфоне», во время которой участники сканировали таблички с QR-кодами, сообщает Агентство развития Николаева.

Событие прошло во вторник, 12 января, в рамках проекта «Mykolaiv Smart Route», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект стал победителем в конкурсе «Город инноваций-2020».

Фото: Агентство развития Николаева

Желающих прогуляться по городу с телефоном собирали через социальные сети. Из-за карантина установили ограничение — до 20 человек. Участие в событии — бесплатное, при условии онлайн-регистрации.

«Мы провели пилотный вариант такого путешествия историческим центром города с экскурсоводом. Хотя, теперь это можно делать и самостоятельно. Просто необходимо пройтись предложенным маршрутом. При этом сканируя телефоном QR-коды на информационных табличках. Код ведет на специальную страницу, где можно получить более широкую информацию относительно объекта — описание, историческая справка и интересные факты о нем. Для удобства пользователей и туристов информация дублирована на трех языках: украинском, английском и русском», — говорит Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям КУ« Агентство развития Николаева».

Фото: Агентство развития Николаева

Во время прогулки экскурсовод Анна Червак рассказала интересные факты о пребывании Григория Потемкина, Алексея Грейга, Карла Кнорре, Иосифа де Рибаса, Владимира Даля и Александра Пушкина в Николаеве. Вспомнила первых николаевских меценатов. Рассказала о тайнах Спасских источников и городские легенды вокруг астрономической обсерватории.

Фото: Агентство развития Николаева

На сегодняшний день уже установили 16 информационных табличек на городских памятниках истории и архитектуры. Текст на табличках продублирован шрифтом Брайля. Таблички изготовлены из алюминиевого композита и установлены на стелы из цельного листового металла с декоративной отделкой — искусственного ржавления.

Фото: Агентство развития Николаева

Дизайн всех табличек имеет элементы единого стиля бренда «Николаев — город на волне».