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В Николаеве проводят ямочный ремонт Варваровского моста

В Николаеве проводят ямочный ремонт Варваровского моста
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Сегодня дорожники приступили к ремонту ям и выбоин на Варваровском мосту. Транспорт по мосту движется в реверсивном режиме. Регулирования осуществляет два наряда патрульной полиции, сообщает САД в Николаевской области.

«Работаем с холодным асфальтобетоном, уплотняем его виброплитой и катком. Если погода позволит, в планах сегодня-завтра снять наиболее вопиющие разрушения покрытия и обеспечить безопасное движение транспорта мостовым переходом через реку Южный Буг», — отмечается в сообщении

Водителей просят быть внимательными и осторожными, передвигаясь по Варваровскому мосту, четко следовать инструкциям регулировщиков!

Как сообщалось ранее, ремонт моста был запланирован на 4 февраля, но из-за дождя его перенесли на 5 февраля.

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Людмила Александрова

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